ВОЗ призывает прекратить использование препарат от малярии для лечения коронавируса

Речь идет о гидроксихлорохине, о котором последние два месяца регулярно говорит президент США Дональд Трамп. Недавно американский лидер сообщил, что уже пару недель принимает его для профилактики. Но призыв ВОЗ адресован не ему, а Индонезии, где этот препарат широко применяют, пишет агентство «Рейтер». Причиной стала публикация в медицинском журнале The Lancet, в которой утверждается, что среди пациентов, принимавших эти лекарства, зафиксирован более высокий уровень смертности.
2020-05-27T07:34:53+03:00
2020-05-27T08:09:18+03:00
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07:34, 27 мая 2020
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