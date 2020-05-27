ВОЗ призывает прекратить использование препарат от малярии для лечения коронавируса

Речь идет о гидроксихлорохине, о котором последние два месяца регулярно говорит президент США Дональд Трамп. Недавно американский лидер сообщил, что уже пару недель принимает его для профилактики. Но призыв ВОЗ адресован не ему, а Индонезии, где этот препарат широко применяют, пишет агентство «Рейтер». Причиной стала публикация в медицинском журнале The Lancet, в которой утверждается, что среди пациентов, принимавших эти лекарства, зафиксирован более высокий уровень смертности.