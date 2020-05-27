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07:31, 27 мая 2020

Минздрав подтвердил смерть в России более 100 врачей от коронавируса

Такую цифру назвала директор департамента общественного здоровья, коммуникаций и медэкспертизы ведомства Людмила Летникова. По ее словам, министерство ведет регистр умерших медиков. При этом в списке памяти, который ведут в интернете сами врачи, умершими от вируса значатся более 300 медиков, передает «Интерфакс».  



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