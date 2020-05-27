SpaceX Илона Маска сегодня может стать первой в истории частной компанией, которая запустит человека в космос

В 23:33 по московскому времени с мыса Канаверал должна стартовать ракета-носитель Falcon9 с кораблем Crew Dragon. Как отмечает издание Bell, в случае успеха «Роскосмос» потеряет контракты на доставку астронавтов на МКС, которые принесли ему 4 миллиарда долларов за девять лет.
2020-05-27T07:06:01+03:00
2020-05-27T07:06:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2649697-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:06, 27 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…
И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…