SpaceX Илона Маска сегодня может стать первой в истории частной компанией, которая запустит человека в космос

В 23:33 по московскому времени с мыса Канаверал должна стартовать ракета-носитель Falcon9 с кораблем Crew Dragon. Как отмечает издание Bell, в случае успеха «Роскосмос» потеряет контракты на доставку астронавтов на МКС, которые принесли ему 4 миллиарда долларов за девять лет.