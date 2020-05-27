Еврокомиссия, как ожидается, озвучит сегодня итоги донорской конференции по коронавирусу

Также должен быть представлен план по восстановлению экономики Евросоюза после пандемии объемом свыше 1 триллиона евро.

Деньги на борьбу с коронавирусом во всем мире собирались в рамках трехнедельной международной онлайн-конференции. Они должны пойти на поддержку научных проектов по изучению методов лечения, диагностики и предотвращения заболевания. Марафон стартовал 4 мая и уже в первый день набрал около 7,5 миллиардов евро. Всего Евросоюз и Всемирная организация здравоохранения собрали 9,5 миллиардов, написала накануне в «Твиттере» председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она назвала это «прекрасным результатом».

Сегодня же должен быть опубликован план восстановления экономики еврозоны, анонсированный Еврокомиссией. По информации европейских СМИ, в рамках данного проекта предлагается финансировать только «зеленые отрасли», для сбора средств в странах ЕС должны быть введены новые налоги, которые пойдут в бюджет сообщества напрямую, минуя национальные бюджеты стран.

Предложение Еврокомиссии, связывающее фонд восстановления с очередным долгосрочным бюджетом ЕС на период до 2027 года, в июне обсудят правительства всех стран содружества.