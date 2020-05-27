Бассейны и фитнес-клубы при открытии должны ограничить число посетителей

Это следует из рекомендаций Роспотребнадзора.

Одно из главных требований для спортивных заведений – соблюдение социальной дистанции. Посетители бассейнов или фитнес-клубов должны будут заниматься на тренажерах, расставленных на расстоянии как минимум 1,5 метра друг от друга. Эту же дистанцию Роспотребнадзор допускает и для участников групповых занятий. В бассейне же на каждого человека должно приходиться как минимум 10 кв.м. дорожки для плавания. Помимо этого, посетители, допущенные, к слову, по предварительной записи, останутся без чая или кофе – они смогут воспользоваться только бутилированной водой.

Отдельные рекомендации Роспотребнадзора касаются профессиональных спортсменов. Им предложили носить маски до и сразу после тренировки и до минимума свести свое время в раздевалке. Как минимум раз в неделю или за двое суток до соревнований атлетов будут тестировать на коронавирус. Нельзя пока будет и пообедать в привычных условиях: спортсменов должны рассадить как минимум на 1,5 метра друг от друга. В шахматном порядке их рекомендуют сажать и в автобусах.

На днях некоторые крупные спортивные базы начали готовиться к возобновлению своей работы. Первыми, как ожидается, откроются подмосковные базы «Новогорск» и «Озеро Круглое».