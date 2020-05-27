Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу на арест основателя интернет-проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова

Его отправили в СИЗО как минимум до 22-ого июля.

Защита сегодня постарается доказать, что Тверской районный суд поместил Владимира Воронцова под стражу без должных оснований. Решение об аресте вынесли еще в начале мая. Тогда в отношении основателя интернет-проекта «Омбудсмен полиции» завели дело по статье о вымогательстве, совершённом группой лиц. По версии следствия, в 2017-ом году он обманом получил интимные фотографии бывшего коллеги и требовал от него триста тысяч рублей. Поскольку потерпевший так и не перевёл деньги, обвиняемый опубликовал снимки в интернете и полицейский лишился работы.

В свою очередь интернет-издание «Открытые медиа» вчера написало, что у следствия нет никаких доказательств, кроме показаний самого уволенного сотрудника. Более того, оно сообщило, что уже после 2017-ого года Воронцов вёл долгую и активную переписку с пострадавшим. Там экс-полицейский неоднократно просил помочь восстановиться на работе, при этом, история с вымогательством, о которой объявило следствие, ни разу не упоминается в их личном разговоре.

Сам Воронцов вины не признаёт. Он утверждает, дело против него завели, чтобы препятствовать его деятельности в области защиты прав полицейских.