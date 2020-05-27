В США с сегодняшнего дня не смогут приехать жители Бразилии и другие иностранцы, посетившие эту страну

В США с сегодняшнего дня (6.59 мск 27 мая) не смогут приехать жители Бразилии и другие иностранцы, посетившие эту страну за последние две недели. Запрет вводится на фоне неблагоприятной обстановки с коронавирусом в южно-американском государстве.

Мера начнет действовать раньше, чем планировалось. Это следует из указа президента Дональда Трампа, опубликованного пресс-службой Белого дома. Изначально предполагалось, что это произойдет в пятницу. Ограничение не коснется постоянных жителей США и их ближайших родственников. Глава государства заявил, что запрет на въезд для тех, кто побывал в Бразилии отвечает интересам Соединенных Штатов. Он объяснил, что потенциал необнаруженной передачи вируса инфицированными угрожает безопасности транспортной системы и инфраструктуры, а также национальной безопасности. При этом Трамп добавил, что США помогают Бразилии и направляют туда аппараты искусственной вентиляции легких. Он также подчеркнул, что свободный поток торговли между двумя странами остается экономическим приоритетом для Вашингтона. На днях Бразилия вышла на второе место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, опередив Россию, и стала лидером по ежедневному приросту смертей.

По данным Университета Джонса Хопкинса (на 26.05), в Бразилии зафиксировано около 375 тысяч инфицированных, почти 23,5 тысячи пациентов с COVID-19 умерли.