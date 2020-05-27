Археологи в Норвегии нашли настольную игру возрастом почти 1700 лет

В районе древнего кургана неподалеку от города Альверсунд исследователи обнаружили 18 фишек и игральный кубик. Что это была за игра, пока неизвестно. Ученые из Бергенского университета предположили, что нашли предшественника игры хнефатафл, популярной у викингов, которая отдаленно напоминает шахматы.
2020-05-27T05:18:11+03:00
2020-05-27T05:18:11+03:00
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05:18, 27 мая 2020
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