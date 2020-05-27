Приложение для цифрового паспорта не будет хранить личные данные россиян, заявил министр связи

Максим Шадаев пояснил, что приложение будет создавать графический код, который позволит обратиться к публичной части учетной записи гражданина на портале госуслуг. В качестве примера Шадаев сказал, что можно будет показать этот так называемый QR-код вместо паспорта при покупке в магазине алкоголя, передает ТАСС. Министр выразил уверенность в безопасности приложения. Тестировать его будут в Москве с 1 июля.