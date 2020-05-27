Жительница Москвы получила 8 штрафов за нарушение режима изоляции, когда находилась в больнице

44-летняя женщина рассказала изданию Znak.com, что ее, беременную с угрозой выкидыша, положили в палату к зараженной коронавирусом. По ее словам, у одной из ее соседок врачи принимали роды прямо на полу. От переживаний она сама потеряла ребенка. Из больницы ее выписали с диагнозом «бронхит». Дома она обнаружила 8 штрафов по 4 тысячи рублей за нарушения режима изоляции, которое якобы выявило приложение «Социальный мониторинг». Собеседница издания пояснила, что установить его на телефон ее обязали после того, как она вызвала врача на дом из-за температуры, хотя результатов тестов на коронавирус не было.