Жительница Москвы получила 8 штрафов за нарушение режима изоляции, когда находилась в больнице

44-летняя женщина рассказала изданию Znak.com, что ее, беременную с угрозой выкидыша, положили в палату к зараженной коронавирусом. По ее словам, у одной из ее соседок врачи принимали роды прямо на полу. От переживаний она сама потеряла ребенка. Из больницы ее выписали с диагнозом «бронхит». Дома она обнаружила 8 штрафов по 4 тысячи рублей за нарушения режима изоляции, которое якобы выявило приложение «Социальный мониторинг». Собеседница издания пояснила, что установить его на телефон ее обязали после того, как она вызвала врача на дом из-за температуры, хотя результатов тестов на коронавирус не было.
2020-05-27T05:17:14+03:00
2020-05-27T05:17:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2649671-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:17, 27 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…
И двойной салют на закуску После парада забабахать «бессмертный полк», чтобы оттуда «бессмертники» с фото на палках массами шли на участки для голосования, а к вечеру, усталые, домой. Тогда устроить двойной салют. Палить в небо дважды. Первый — за годовщину конца войны. Второй — за вечного Путина…