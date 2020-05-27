Глава Чечни на заседании оперативного штаба сказал, что это уже не работа, а мобилизация общества. Это передает ТАСС ссылкой на телеканал «Грозный».
На прошлой неделе СМИ со ссылкой на источники сообщали о госпитализации Кадырова в Москве с коронавирусом. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что глава республики здоров. В свою очередь, депутат Госдумы Адам Делимханов пожелал Кадырову исцеления от любого недуга.
Рамзан Кадыров призвал задействованных в борьбе с коронавирусом отказаться от отпусков и отгулов
Глава Чечни на заседании оперативного штаба сказал, что это уже не работа, а мобилизация общества. Это передает ТАСС ссылкой на телеканал «Грозный».