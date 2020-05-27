Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в суд на Владимира Путина

Он намерен оспорить свое увольнение. Иск поступил в Верховный суд, сообщают информагентства. Игнатьев был уволен президентом в январе с формулировкой в связи с утратой доверия. Этому предшествовали два скандала. Глава республики призвал, по его выражению, мочить журналистов, критикующих власти, а вскоре заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новых машин для спасателей. Вскоре после этого Игнатьева исключили из «Единой России».
2020-05-27T05:16:11+03:00
2020-05-27T05:16:11+03:00
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05:16, 27 мая 2020
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