В США приведен к присяге новый директор национальной разведки, который сотрудничал с Браудером по делу Магнитского

Джон Рэтклифф рассказал на недавних слушаниях в Сенате, что с 2009 по 2014 год предоставлял юридические услуги основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру, инициатору закона Магнитского, который был принят в 2012 году и позволяет вводить санкции в отношении нарушителей прав человека. Акты Магнитского были приняты и в других странах. В Сенате Рэтклифф также выразил уверенность в том, что Россия попробует вмешаться в предстоящие президентские выборы, передает ТАСС. Директор национальной разведки в США координирует деятельность всех 16 разведывательных ведомств страны.
2020-05-27T04:23:28+03:00
2020-05-27T04:23:28+03:00
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04:23, 27 мая 2020
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