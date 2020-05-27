Дональд Трамп обвинил «Твиттер» во вмешательстве в предстоящие президентские выборы США

Это произошло после того, как сообщения Трампа в этой соцсети были помечены предупреждением, что это может быть недостоверная информация. В воскресенье американский президент написал, что демократы, которые из-за пандемии организуют голосование по почте, пытаются создать условия для махинаций на выборах. С обвинениями в адрес «Твиттера» Трамп выступил в «Твиттере».