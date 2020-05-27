Состояние российских миллиардеров выросло за время пандемии на 62 миллиарда долларов

Об этом сообщает издание Forbes. Наиболее всего с середины марта подорожали активы главы и бенефициара горно-металлургической компании «Норникель» Владимира Потанина — с почти 20 миллиардов до 26 миллиардов долларов. Почти по 3 миллиарда долларов всего за два месяца прибавилось у главы газовой компании «Новатэк» Леонида Михельсона и у основного владельца металлургического холдинга НЛМК Владимира Лисина. Такие показатели издание объясняет восстановлением фондового рынка после сильного падения в марте.