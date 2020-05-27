После майских праздников в больницы Петербурга стало поступать вдвое больше больных с коронавирусом

Нагрузка на врачей колоссальна, заявил заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» он связал это с тем, что 10-15 дней люди стали массово выходить на улицу и встречаться. По его словам, в городе развернуто 11,5 тыс. коек под коронавирусную инфекцию в 21 стационаре, практически все

они работают при максимальной нагрузке.