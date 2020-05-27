Греция усиливает охрану границы с Турцией из-за опасений новой волны нелегальных мигрантов и беженцев

К границе в области Эврос будут переброшены 400 полицейских, сообщают греческие СМИ. В марте на фоне обострения в Сирии власти Турции заявили, что не будут удерживать людей, которые хотят попасть в Евросоюз, и на турецко-греческой границе скопились десятки тысяч мигрантов.
2020-05-27T03:10:05+03:00
2020-05-27T03:10:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:10, 27 мая 2020
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