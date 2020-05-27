Генпрокурор Молдавии заявил, что видео с президентом страны Игорем Додоном не содержит доказательств преступления

Если дело будет построено только на этом ролике, то оно не имеет никакой судебной перспективы, сказал в телеэфире генеральный прокурор Александр Стояногло. Ранее депутат парламента Юрий Реницэ опубликовал видеозапись встречи президента Игоря Додона с бывшим лидером Демократической партии Молдавии, миллиардером Владимиром Плахотнюком, на которой главе страны якобы передают черный пакет. Депутат утверждает, что в нем была крупная сумма денег. Президент Игорь Додон обратился в прокуратуру с просьбой провести расследование.
2020-05-27T03:09:41+03:00
2020-05-27T03:09:41+03:00
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03:09, 27 мая 2020
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