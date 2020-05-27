В учреждении Минздрава сообщили, что детям до трех лет маски носить не рекомендуется

Такие средства защиты мешают им нормально дышать. Это связано с физиологическими особенностями дыхательной системы у маленьких детей, сказала ТАСС глава пресс-службы Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Дарья Акоева. По ее словам, в качестве профилактики коронавируса у детей стоит избегать массовых скоплений людей и соблюдать безопасную дистанцию.
2020-05-27T03:09:10+03:00
2020-05-27T03:09:10+03:00
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03:09, 27 мая 2020
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