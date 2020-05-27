В Москве в понедельник было зафиксировано самое большое число пассажиров с конца марта

Личным и общественным транспортом пользовались 4 миллиона 730 тысяч человек, сообщили «Интерфаксу» в столичном департаменте транспорта. Такие данные получили с помощью пропусков, которые под угрозой штрафов надо оформлять для поездок. В метро и другом общественном транспорте пассажиры должны быть в масках и перчатках.