Число безработных в России выросло за апрель в годовом выражении на 21% — до 4,3 миллиона человек

Уровень безработицы составил 5,8%, сообщает ТАСС со ссылкой на новые данные Росстата. Правительство неоднократно расширяло перечень отраслей, пострадавших от коронавируса. В список входят, в частности, компании авиа— и автоперевозок, гостиничный и туристический бизнес, спортивные учреждения, музеи и зоопарки.
2020-05-27T03:08:14+03:00
2020-05-27T03:47:45+03:00
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03:08, 27 мая 2020
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