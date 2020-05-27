Число безработных в России выросло за апрель в годовом выражении на 21% — до 4,3 миллиона человек

Уровень безработицы составил 5,8%, сообщает ТАСС со ссылкой на новые данные Росстата. Правительство неоднократно расширяло перечень отраслей, пострадавших от коронавируса. В список входят, в частности, компании авиа— и автоперевозок, гостиничный и туристический бизнес, спортивные учреждения, музеи и зоопарки.