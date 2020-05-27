На Украине возобновили продажу билетов на поезда внутреннего сообщения

Частично открыть их движение в стране намерены 1 июня, сообщили в компании «Украинская железная дорога». Пассажиры должны быть в масках. При проверке билета у них измерят температуру.
2020-05-27T02:06:33+03:00
2020-05-27T02:06:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 27 мая 2020
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