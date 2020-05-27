США намерены провести саммит стран G7 не по видеосвязи, а в очном формате

Это может произойти к концу июня, сказала пресс-секретарь американского президента Кейли Макэнани. По ее словам, в целом лидеры Великобритании, Германии, Италии, Франции, Канады и Японии согласны приехать в условиях пандемии. В США выявлено свыше одного миллиона 600 тысяч инфицированных коронавирусом – больше, чем в какой-либо другой стране. Умерли от новой инфекции почти сто тысяч человек.