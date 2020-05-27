Вторая партия медицинского оборудования из США поступит в Россию до конца мая

Это сообщили ТАСС в американском Госдепартаменте. На прошлой неделе в Москву доставили первые 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. Как сообщила американская сторона, они были произведены в Калифорнии специально для работы в России. Всего Вашингтон намерен безвозмездно передать 200 аппаратов искусственной вентиляции легких стоимостью более 5,5 миллионов долларов. В апреле Россия направила медицинское оборудование США для борьбы с пандемией.