Вторая партия медицинского оборудования из США поступит в Россию до конца мая

Это сообщили ТАСС в американском Госдепартаменте. На прошлой неделе в Москву доставили первые 50 аппаратов искусственной вентиляции легких. Как сообщила американская сторона, они были произведены в Калифорнии специально для работы в России. Всего Вашингтон намерен безвозмездно передать 200 аппаратов искусственной вентиляции легких стоимостью более 5,5 миллионов долларов. В апреле Россия направила медицинское оборудование США для борьбы с пандемией.
2020-05-27T02:05:42+03:00
2020-05-27T02:05:42+03:00
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02:05, 27 мая 2020
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