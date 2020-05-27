В России впервые выявлен коронавирус у домашней кошки

Ее владелец, житель Москвы, неделю назад принес своего питомца на тестирование. Почему он так поступил, не уточняется. У кошки взяли мазок из гортани. Тест оказался положительным, повторная проверка подтвердила наличие вируса. Был ли он выявлен у хозяина, в Роспотребнадзоре не сказали. Кошка помещена у себя дома на карантин. Как передают информагентства, принимать какие-либо меры в отношении домашних животных в ведомстве не видят оснований, поскольку нет доказательств того, что коронавирус может передаваться от них человеку.