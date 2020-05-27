«Роснефть» опубликовала отчет о том, что попавшая под санкции США компания больше с ней не связана

В нем утверждается, что TNK Trading International S.A.была исключена из группы «Роснефти» 3 марта – за 10 дней до того, как ее добавили в американский «черный список», передает «Интерфакс». По данным Минфина США, на эту компанию были переведены поставки венесуэльской нефтью, после того как в феврале в санкционный список попала другая дочерняя структура «Роснефти».

Недавно компания, которую возглавляет Игорь Сечин, подала иск к изданию РБК на рекордную сумму в 43 миллиарда рублей. Поводом стала публикация о выходе «Роснефти» из венесуэльских активов. В компании заявили, что статья повысила для нее санкционные риски.