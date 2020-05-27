Z Архив новостей новости
5 1 6 150
01:09, 27 мая 2020

Запрет на групповое посещение музеев в России продлится еще два месяца после их открытия

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы министерства культуры. В июне на работу смогут выйти 30% сотрудников музеев, в июле – 70%. На входе будут замерять температуру, обязательно ношение масок и перчаток. От аудиогидов музеям придется отказаться.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Расовые проблемы США Убийство безоружного чернокожего подростка в южном штате Джорджия вызвало волнения и обеспокоенность среди тёмнокожего населения, демократической части общества и всех тех, для кого справедливое правосудие не является пустыми словами…

5 136 6 13578 21.05
Блоги

+ Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня «Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в столице России, Москве и других городах»...

5 263 6 28398 26.05
8читать ;смотреть
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 57 6 7565 24.05
Блоги

Майкл Ходарковский профессор истории университета Лойолы в Чикаго

Об исторической правде Будем надеяться, что когда-нибудь настанут и в России другие времена, когда историки смогут писать книги, не оглядываясь через плечо и не задумываясь над реакцией официальных лиц…

5 166 6 22424 20.05
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Хуже не будет Дима Быков — умный человек. Но время от времени говорит необъяснимо глупые вещи. Только что прочёл его уверенный прогноз…

5 569 6 96256 23.05
Блоги

В Петербурге закрасили граффити с изображением Иосифа Бродского Оно появилось 24-го мая, в день 80-летия Бродского, напротив дома, где жил поэт и где находится его музей…

5 79 6 13857 25.05
Блоги

Карина Орлова журналист

Скажи мне, кто есть пропаганда, а я скажу тебе, кто ты Поскольку переизбрание Трампа является буквально жизненно важной необходимостью для путинского режима (примерно как аппарат ИВЛ при коронавирусе), в ход брошено все…

5 322 6 61542 20.05
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Инвестиции в здравоохранение — первый шаг к восстановлению экономики Почему не удастся восстановить экономику без существенного укрепления системы здравоохранения…

5 30 6 5870 24.05
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Бремя лидерства И вот теперь, подозреваю, Китай почувствует себя как Америка в прошлом веке, когда борьба с мировым империализмом будет означать национализацию китайских активов…

5 187 6 37773 20.05
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Тепло и забота. Волонтеры возвращаются в приюты для бездомных животных Для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ «Мосволонтёр»...

5 33 6 6798 25.05
Блоги

Евгений Гонтмахер член экспертной группы «Европейский диалог»

«Бюджетные затраты на медицину нужно увеличить в два раза». Процент на здоровье Российское здравоохранение нуждается в авральных мерах и весьма значительных дополнительных финансовых вливаниях для борьбы с эпидемией. Но, может быть, когда коронавирус отступит, все вернется на круги своя? Думаю, что нет…

5 36 6 7376 20.05
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Любите родину, мать вашу Проходили мы все это уже много раз. Ничего таким образом не добиться. Денежки потратить можно…

5 273 6 56823 24.05
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Медицинские клиники, киоски «Печать» и пилотные тестирования Новый пакет поддержки бизнеса…

5 41 6 8794 26.05
Новости

Путин: Парад Победы пройдет 24 июня Президент поручил начать подготовку в проведению военного парада в честь 75-летия Победы…

5 52 6 11299
Новости

Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна против того, чтобы новая детская литературная премия носила имя её отца Она считает, что Эдуард Успенский этого недостоин…

5 28 6 6258
Блоги

+ Израильские изобретатели создали защитную маску, которую можно не снимать во время еды Израильские изобретатели создали защитную маску, которую можно не снимать во время еды Маска управляется рычагом, при нажатии на который открывается отверстие для рта…

5 49 6 11041 24.05

Популярное за неделю

Новости

Жительницу Москвы, которая сдала тест на антитела, поместили на карантин без оповещения о его результате Писательница и видеоблогер Ольга Миклашевская рассказала, что на прошлой неделе получила смс от мэрии с приглашением пройти проверку на иммунитет к новой инфекции…

5 9 6 63086
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Теперь все эти страсти, все эти ужасы, все эти подробности – это просто цвета на палитре кремлевских технологов, которые ежедневно заново будут писать картину «Вирус в России»...

5 37 6 113979 20.05
#слушать 52:11 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 57 6 7583 24.05
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

Мародеры Власть спасает себя и спасает своих. Они сами у себя за наши деньги покупают во время войны патроны, причем в 1000% наценкой…

5 115 6 382161 24.05
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Настоящая война пришла в Россию — война с коронавирусом. И выясняется, что наше начальство настроено вести войну как гибридную, т.е. врать, и эти фейки производятся чрезвычайно плохо…

5 197 6 106297 23.05
#слушать 49:56 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8545020
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4497319

Сегодня в эфире