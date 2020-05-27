Запрет на групповое посещение музеев в России продлится еще два месяца после их открытия

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы министерства культуры. В июне на работу смогут выйти 30% сотрудников музеев, в июле – 70%. На входе будут замерять температуру, обязательно ношение масок и перчаток. От аудиогидов музеям придется отказаться.