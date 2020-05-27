Запрет на групповое посещение музеев в России продлится еще два месяца после их открытия

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы министерства культуры. В июне на работу смогут выйти 30% сотрудников музеев, в июле – 70%. На входе будут замерять температуру, обязательно ношение масок и перчаток. От аудиогидов музеям придется отказаться.
2020-05-27T01:09:11+03:00
2020-05-27T01:09:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 27 мая 2020
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