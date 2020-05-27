Жителям Подмосковья с этого дня надо оформлять московские пропуска для поездок в столицу

До этого можно было ездить по подмосковным. В области пропускной режим в конце прошлой недели был отменен. Правительство Москвы отказываться от выдачи разрешений на поездки пока не намерено. Штраф для нарушителей – 5 тысяч рублей.
2020-05-27T01:08:46+03:00
2020-05-27T01:08:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 27 мая 2020
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