Задержанного на пикете Илью Азара отпустили из полиции с обязательством явиться в суд

Журналист «Новой газеты» и муниципальный депутат района Хамовники накануне провел одиночный пикет у столичного управления МВД в поддержку арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Как сообщил «Интерфаксу» адвокат журналиста Михаил Бирюков, в отношении Ильи Азара составлен административный протокол по двум статьям – о нарушении режима изоляции и о повторном нарушении установленного порядка пикетирования. По второй статье Илье Азару грозит до 30 суток административного ареста или штарф до 300 тысяч рублей. Судебное заседание намечено на четверг.
2020-05-27T01:08:19+03:00
2020-05-27T01:08:19+03:00
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01:08, 27 мая 2020
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