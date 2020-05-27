В Москве за сутки скончались еще 73 пациента с коронавирусом

Общее число жертв новой инфекции в столице выросло почти до 2200. Такие данные привели вечером в оперативном штабе города. По сведениям федерального штаба, в России выявили в общей сложности 362 тысячи инфицированных, выздоровели более 130 тысяч человек. Умерли с начала пандемии, по официальной статистике, свыше 3 800 пациентов.