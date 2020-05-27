Бывший глава Чувашии подал в суд на Владимира Путина из-за своей отставки

Михаил Игнатьев направил иск в Верховный суд. Его рассмотрение назначено на 30 июня, передает РИА Новости. Путин отстранил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в январе. В указе президента это объяснялось утратой доверия. За день до этого Игнатьев был исключен из «Единой России» за то, что заставил подпрыгивать офицера МЧС за ключами от новых автомобилей для ведомства. Игнатьев также призывал мочить журналистов, критикующих власти, потом ему пришлось за это извиниться.
2020-05-27T01:07:31+03:00
2020-05-27T01:07:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 27 мая 2020
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