Корабль Крю Драгон может впервые доставить астронавтов на Международную космическую станцию

Окончательное «да» полету могут сказать метеорологи. Прогнозы пока не слишком благоприятны. Вероятность хорошей погоды только 60 процентов и последний отсчет могут отложить до конца недели. Вместе с тем, ракета уже стоит на стартовом столе и по уверениями специалистов НАСА, успешно прошла и статические испытания двигателей и генеральную репетицию старта. Согласно планам, на орбиту отправится экипаж из двух человек – Дага Херли и Боба Бенкена. Крю Драгон компании Илона Маска Спейс Икс, оснащен двигателем Фалкон 9 и это будет первый пилотируемый полет чисто американской ракеты. В декабре прошлого гола беспилотный Драгон Крю доставил на орбиту грузы. До этого, с 2011 года в этом процессе были задействованы российские двигатели.

Старт первого пилотируемого корабля Крю Драгон назначен на 23.33 по московскому времени.