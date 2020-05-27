Уровень безработицы в России достиг максимума за последние четыре года

В апреле это число безработных россиян превысило 4 миллиона человек, — пишет газета РБК со ссылкой на оценку Росстата.

В связи с распространением эпидемии апрель был объявлен президентом России нерабочим, с условием сохранения зарплаты, однако последствиями карантинных ограничений стали сокращения доходов граждан, неоплачиваемые отпуска и увольнения.

Ранее сообщалось, что одной из мер антикризисного плана правительства по восстановлению экономики может стать смягчение условий назначения досрочной пенсии. В частности, предлагается предоставить такую возможность безработным россиянам, которым до пенсионного возраста осталось три года.