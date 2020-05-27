Подмосковные пропуска больше не действуют на территории столицы

Теперь жители области будут обязаны оформлять их по-другому.

В Москве с сегодняшнего дня работают только столичные цифровые пропуска, оформленные на сайте mos.ru, по СМС или по телефону. Разрешения, сделанные в области, больше не действительны. Изменения в правилах связаны с тем, что на прошлой неделе подмосковные власти решили отменить пропускной режим. По словам губернатора Андрея Воробьева, чиновники решились на это потому что острая фаза эпидемии коронавируса в регионе уже прошла. Он также отметил, что эта мера не доставила никому радости, но тем не менее, показала свою эффективность.

При этом ,на территории Подмосковья продолжает действовать режим обязательного ношения масок вне дома. Для нарушителей этого правила предполагается штраф в четыре тысячи рублей.

Масочный режим введён и на территории самой Москвы, но в городе он распространяется только на магазины и общественный транспорт.

Пропуск на передвижение по городу необходимо будет сделать за пять часов до поездки.