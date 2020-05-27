Илью Азара задержали во время одиночного пикета в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова

На него составили протокол по статье о повторном нарушении правил проведения митинга.

Азар стоял в одиночном пикете у здания столичного управления МВД на улице Петровка. На его плакате было написано «Свободу Владимиру Воронцову». Как следует из опубликованных видеозаписей задержания журналиста, к нему подошли несколько полицейских. Они заявили, что Азар нарушает указ мэра Сергея Собянина о самоизоляции и запрет на проведение публичных мероприятий, введенный из-за коронавируса.

Этим же полицейские объяснили задержание еще двух активистов у здания МВД, также стоявших в одиночных пикетах – Виктора Немытова и координатора «Открытой России» Татьяны Усмановой. Она, в свою очередь, настаивает, что указ Собянина не касается одиночных пикетов, пишет интернет-издание РБК.

Сам Азар также считает, что его задержали незаконно. Тем не менее, ему грозит 30 суток административного ареста. Тверской районный суд рассмотрит его дело уже в четверг. Одновременно на журналиста оформили протокол о нарушении режима изоляции, передает агентство «Интерфакс».

Владимир Воронцов, в поддержку которого накануне вышли активисты, сейчас находится под арестом по обвинению в вымогательстве и изготовлении порнографии. Создатель проекта «Омбудсмен полиции» вину отрицает и связывает преследование со своей правозащитной деятельностью.