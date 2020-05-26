Банк ВТБ опроверг сообщение о грядущем дефолте «Ленфильма»

В пресс-службе финансовой организации газете «Коммерсант» сказали, что киностудия просила перенести срок уплаты процентов и суммы основного долга на конец года. Новое руководство студии разработало программу оздоровления. Она обсуждается совместно с ВТБ и курирующими министерствами.

Ранее кинорежиссёр Алексей Герман опубликовал в фейсбуке видеообращение, в котором сказал, что «Ленфильм» находится на пороге дефолта.

Среди причин кризиса Герман также назвал недофинансирование «Ленфильма» на протяжении нескольких лет со стороны министерства культуры и Фонда кино, провал в прокате фильма «Контрибуция» и несостоявшуюся передачу «золотой коллекции» фильмов киностудии.