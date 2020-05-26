Правительство Москвы приняло меры поддержки бизнеса на 85 миллиардов рублей

Как говорится на сайте столичного мэра, торговля, рестораны, сфера услуг, малый и средний бизнес и другие пострадавшие отрасли получили налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и других обязательных платежей.

В перечень наиболее пострадавших от пандемии были включены частные медицинские клиники, кроме того, было принято решение освободить распространителей печатных изданий от платежей за право на торговлю на три месяца.

Собянин выразил надежду на то, что пауза в работе бизнеса вскоре подойдет к концу.