Муниципального депутата Илью Азара, задержанного на одиночном пикете, отпустили из полиции

Как сам журналист написал в своем телеграм-канале, на него составили протокол по статье о нарушении правил проведения митингов и пикетов. Суд назначен на послезавтра. При этом Азар отметил, что в отделении на ночь оставили активиста Виктора Немытова.

Сегодня у здания МВД на Петровке прошли одиночные пикеты в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, которого обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника МВД. Фигурант дела связывает преследование со своей деятельностью и отстаивании прав рядовых полицейских.