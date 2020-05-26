В России впервые зафиксирован случай заражения кошки коронавирусом

Животное помещено под карантин по месту жительства хозяина – сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Россельхознадзор. Глава ведомства отметил, что пока никаких других мер в отношении кошки принимать не нужно, так как инфекция не передается от животного к человеку. Нет и полных научных данных о том, может ли вирус «резервироваться в популяции кошачьих, или же это для него – эпидемиологический тупик».