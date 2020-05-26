Россия может поддержать ужесточение сделки ОПЕК+

По сведениям источников газеты «Коммерсантъ», на грядущей встрече организации Москва предложит сохранить сниженный уровень добычи, установленный по апрельскому соглашению. Это связано с давлением основного партнера по сделке, Саудовской Аравии, которая недовольна текущим уровнем цен, несмотря на то, что вместе с постепенной отменой ограничений из-за коронавируса спрос начал восстанавливаться.

Россия сокращает нефтедобычу на 8,5 миллионов баррелей в день в мае-июле, и по данным Коммерсанта, Министерство энергетики обсуждает сохранение этой квоты еще на два месяца.