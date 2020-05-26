В Москве умерли 73 пациента с коронавирусом, число умерших в городе достигло 2 183

Еще 73 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.



«В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — проинформировали в штабе.



Всего в столице умерли 2 183 человека, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.