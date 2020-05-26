Муниципальному депутату Илье Азару, задержанному во время пикета у здания главка столичной полиции, грозит административный арест. Об этом ТАСС рассказал адвокат Михаил Бирюков.

Сегодняшняя акция проходила в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, арестованного по делу о вымогательстве. Координатор «Открытой России» Татьяна Усманова, находившаяся на месте пикета в интервью радиостанции «Свобода» сказала, что задержание Азара незаконно, потому что одиночные пикеты не запрещены.

Позже сама Татьяна Усманова и редактор канала «Автозак лайв» Максим Кондратьев также были задержаны.