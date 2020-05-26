Владимир Путин поручил провести парад Победы 24 июня

По данным источника «Интерфакса», знакомым с ходом подготовки к мероприятию, этот день планируется объявить выходным днем. Парад Победы 9 мая ранее отменили на фоне эпидемии коронавируса. По данным издания «Проект», более 300 курсантов и офицеров, участвовавших в репетиции оказались заражены.

Проведение парада победы очевидно нужно президенту РФ Владимиру Путину для поднятия своего рейтинга, который снизился во время пандемии, считает политик Дмитрий Гудков.

Во всем мире во время пандемии парады проводят Белоруссия, Россия и Северная Корея, отметил Гудков.