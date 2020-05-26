Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом пакете мер по поддержке бизнеса в эпидемию коронавируса

Столичные власти, в частности, намерены расширить список отраслей, наиболее пострадавших от ограничений. Туда, говорится в личном блоге Собянина, будут включены частные медицинские клиники. Власти намерены освободить их от арендной платы до конца режима повышенной готовности, если они арендуют собственность города Москвы. Также частным клиникам продлят до конца года срок уплаты авансовых платежей за I квартал по налогу на имущество и земельному налогу.

Поддержку в мэрии хотят оказать и печатным киоскам. Их освободят от платежей на право торговли на три месяца – с апреля по июнь.

Наконец, еще одна мера предусматривает запуск так называемой «программы пилотных тестирований». По словам Собянина, несколько десятков столичных университетов и отраслевых учреждений готовы дать свою инфраструктуру для того, чтобы на их площадках была опробована новая инновационная продукция. Посредником между сторонами должно стать столичное Агентство инноваций.

Сроков, когда большинство малых и средних предприятий сможет вернуться к работе, Собянин не назвал. Однако, по его мнению, есть основания надеяться на то, что это может произойти уже скоро.

Ранее власти Москвы утвердили три пакета мер поддержки бизнеса в условиях эпидемии коронавируса. Среди основных мер были отсрочки по налогам, послабления по аренде помещений и различные субсидии.