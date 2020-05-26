Сенатор Клинцевич: Проведение парада Победы 24 июня — правильное политическое решение президента

Проведение парада Победы 24 июня — правильное политическое решение президента РФ Владимира Путина. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Я к этому отношусь очень хорошо. Я был среди ряда руководителей ветеранских организаций, которые написали письмо президенту с просьбой перенести парад Победы с 9 мая на более поздний срок с учетом того, что нас постигла пандемия, и я очень надеялся, что это произойдет 24 июня», — отметил сенатор.

Марш «Бессмертного полка» по распоряжению Владимира Путина пройдет 26 июля, в день Военно-морского флота.