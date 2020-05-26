Суд в Казахстане арестовал имущество авиакомпании «Бек-Эйр»

После того, как самолет перевозчика в коцне прошлого года потерпел крушение в Алма-Ате, комитет по защите прав потребителей, представляющий интересы полутысячи граждан, подал иск на общую сумму 90 тысяч долларов. Речь идет о клиентах авиакомпании, которые выкупили более тысячи билетов, — об этом сообщает агентство ТАСС.

Самолет Фоккер, выполнявший рейс по маршруту Алма-Ата-Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. В результате 12 человек погибли.

До выяснения обстоятельств трагедии деятельность перевозчика была приостановлена.