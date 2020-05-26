Врачи попросили у президента ввести мораторий на уголовные дела в отношении медиков

В открытом письме на имя Владимира путина речь идет о нескольких статьях Уголовного кодекса, в том числе о смерти человека по неосторожности, неоказании помощи больному и нарушение санитарно-эпидемиологических правил, — пишет сайт РБК.

В тексте говорится, что сотрудники здравоохранения ежедневно принимают сотни тысяч медицинских и правовых решений, каждое из которых можно оспорить. На них также давит правовая неопределенность, в частности, меняющиеся рекомендации Минздрава по диагностике и лечению пациентов с коронавирусом.