День парада Победы планируется объявить выходным

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки мероприятия. Сегодня Владимир Путин сказал, что пик коронавируса в России пройден и приказал начать подготовку к параду, который пройдет 24 июня. Свое участие в мероприятии уже подтвердили лидеры Казахстана, Молдавии и других стран.

Проведение Парада Победы 24 июня несомненно правильное политическое решение президента, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Предполагается, что шествие «Бессмертного полка» пройдет 26 июля. сейчас, по словам президента, акцию нельзя проводить из-за невозможности соблюсти социальную дистанцию.