Большинство предприятий в Москве могут вскоре возобновить работу

Мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге выразил надежду на то, что пауза в деятельности бизнеса, связанная с эпидемией, вскоре подойдет к концу.

В сообщении, приуроченном к Дню предпринимателя, градоначальник написал, что столичное правительство приняло три пакета мер поддержки на общую сумму 85 миллиардов рублей. Собянин сказал, что принял решение о поддержке еще нескольких отраслей — частных медицинских клиник и киосков «Печать». Он отметил, что лучшим подарком для бизнеса было бы снятие или смягчение действующих ограничений, однако «такие решения не принимаются к праздникам».