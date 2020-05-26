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20:32, 26 мая 2020

Власти Санкт-Петербурга настаивают на согласовании любых рисунков на стенах городских зданий

Так пресс-служба администрации Центрального района прокомментировала закрашивание граффити с изображением поэта Иосифа Бродского. Для того, чтобы вернуть рисунок, есть понятный и простой механизм, — приводит слова властей «Интерфакс».

Речь идет об изображении Бродского на стене школы возле музея поэта. Оно было приурочено к 80-летию Нобелевского лауреата, однако по просьбе завхоза учебного заведения его закрасили белой краской. После этого жители города начали писать на месте портрета цитаты из его стихотворений и приносить к этому месту цветы.



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