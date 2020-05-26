Власти Санкт-Петербурга настаивают на согласовании любых рисунков на стенах городских зданий

Так пресс-служба администрации Центрального района прокомментировала закрашивание граффити с изображением поэта Иосифа Бродского. Для того, чтобы вернуть рисунок, есть понятный и простой механизм, — приводит слова властей «Интерфакс».



Речь идет об изображении Бродского на стене школы возле музея поэта. Оно было приурочено к 80-летию Нобелевского лауреата, однако по просьбе завхоза учебного заведения его закрасили белой краской. После этого жители города начали писать на месте портрета цитаты из его стихотворений и приносить к этому месту цветы.